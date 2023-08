Balé Folclórico do Amazonas apresenta espetáculo 'Dança do Sol' em quatro estados

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - A partir desta quinta-feira (10), o Balé Folclórico do Amazonas apresentará o espetáculo ‘Dança do Sol’ em quatro estados brasileiros – Roraima, Amapá, Mato Grosso e Piauí. As apresentações, que têm entrada gratuita, fazem parte do projeto ‘Folcloreando Pelo Norte’, contemplado com o Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança 2022, e inclui uma turnê com uma série de exibições por diversas cidades brasileiras.



Nesta quinta, às 19h30, o grupo subirá ao palco do Teatro Jaber Xaud, localizado no Sesc Mecejana, em Boa Vista (RR). A turnê de ‘Dança do Sol’ iniciou no mês de maio, e já passou pelos estados de Rondônia, Tocantins, Maranhão e Acre, além do próprio Amazonas.



Em seguida, a companhia segue para Macapá (AP), onde se apresenta no sábado (12), às 19h, no salão de eventos do Sesc Araxá, no bairro Vila Santa Terezinha. Já no dia 14 de agosto, às 19h, o balé dança no Sesc Cajuína, em Teresina (PI) e, por fim, no dia 16 de agosto, às 19h, o espetáculo acontece em Cuiabá (MT), no teatro do Sesc Arsenal, localizado no bairro Centro Sul.

A montagem, que estreou em 2017 e é coreografada pela bailarina e diretora da companhia, Conceição Souza, e pelo bailarino Flávio Soares, trata de uma dança sagrada, uma invocação ao Sol para realização do ritual da puberdade, onde os jovens são apresentados às quatro malocas. Após o rito, eles eram considerados aptos ao casamento e já podiam ser entendidos como guerreiros, esse rito de passagem está entrelaçado ao mito arara.

O Balé Folclórico do Amazonas foi criado, em 2001, com o objetivo de resgatar e divulgar as ações destinadas à valorização e dinamização das danças folclóricas regionais. Desde a data de sua criação, o BFA apresenta espetáculos retratando as danças regionais do Estado com um olhar contemporâneo resgatando a história de todo eixo folclórico.

O repertório da companhia é repleto de espetáculos que enaltecem a riqueza cultural e o cotidiano do nosso povo, como o ‘Manaus Maná D’agua’, primeira obra do seu repertório; ‘Folguedos’, ‘Bem do Interior’, ‘Beiradão’, ‘Herança Africana’, entre outros.

