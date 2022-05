Tarde Alegre Infantil do Boi Caprichoso será neste domingo em Parintins

O Boi-Bumbá Caprichoso mantém a tradição de realizar ensaios especiais com as crianças parintinenses no curral Zeca Xibelão. E neste domingo (08 de maio), acontece a primeira Tarde Alegre Infantil, coordenada pela equipe do Centro de Documentação e Memória (CEDEM) do Boi Caprichoso. A programação será apresentada pelo radialista Walter Lobato, que tem uma história pessoal de envolvimento com esse evento.

A Tarde Alegre Infantil não é apenas um espaço dedicado às crianças, mas faz parte da trajetória do Bumbá azul e branco e de seu envolvimento com a comunidade. A programação terá brincadeiras, sorteios, toadas e muitas outras atrações. O evento inicia a partir das 16h30m. “É com muita alegria que a gente convida todo o mundo para estar neste domingo no curral Zeca Xibelão para fazer parte dessa retomada, já que é mais uma atividade que estamos trazendo de volta”, convida o presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato.

Para o professor Diego Omar da Silveira, esse é um momento onde o Boi Caprichoso se torna ainda mais acolhedor com as novas gerações. “A gente precisa fazer com que o nosso Touro Negro se torne um elo entre gerações, despertando interesse nos mais jovens em preservar nossos saberes e fazeres, as nossas tradições e o jeito de brincar de Boi que só existe aqui, para que Parintins continue sendo o que é”, destaca. Diego lembra que crianças de todos os bairros e de todas as cores serão bem vindas ao Curral Zeca Xibelão. “Estão convidadas a somar com a gente da Francesa, do Palmares e dos outros redutos do Caprichoso”.

A retomada da Tarde Alegre será uma oportunidade para esse grande encontro. “Brincantes e trabalhadores do Bumbá vão certamente estar junto dos seus filhos, reforçando o quanto o Boi é uma construção coletiva, feita muitas mãos”, finalizou.