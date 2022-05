Ex-senador João Pedro Gonçalves lança livro nesta sexta na Banca do Largo

Manaus/AM - O ex-senador João Pedro Gonçalves (PT-AM) vai lançar no dia 6 de maio o livro Nossas Utopias – a esquerda de Manaus em 13 atos (Valer), uma revisita à história contemporânea da esquerda amazonense e brasileira, por meio de episódios vividos por ele e outros personagens dos movimentos sociais e políticos.

O lançamento do livro acontecerá às 18h, na Banca do Largo, Largo de São Sebastião, no entorno do Teatro Amazonas, Centro.



João Pedro revisita lugares e episódios históricos vivenciados por ele e por outros personagens políticos da esquerda nos últimos anos no Amazonas.

A obra está organizada em capítulos que vão desde a sua participação no movimento estudantil, nas décadas de 1970 e 1980, passa pela atuação no parlamento municipal e estadual, até a Caravana da Cidadania (também conhecida como Caravana das Águas), a viagem de campanha do ex-presidente entre Manaus (AM) e Belém (PA), em 1994.