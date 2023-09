Sou Manaus 2023 terá primeiro campeonato de Parkour com apresentações gratuitas

Manaus/AM - A programação do “#SouManaus Passo a Paço 2023” contará com o 1º campeonato de Parkour, o público poderá curtir as apresentações da modalidade de forma gratuita nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico da cidade.

"O #SouManaus deste ano será o maior de toda história, e para isso nós estamos seguindo as orientações do prefeito David Almeida de fazer com que todos se sintam representados. Então, além de todas as programações que teremos, vamos contar com essa modalidade esportiva para promover o esporte, a qualidade de vida e a saúde na cidade de Manaus. É o maior evento de artes integradas do Norte e a prática esportiva não poderia ficar de fora", destacou Osvaldo Cardoso, diretor-presidente da Manauscult.

A competição servirá para fomentar a prática saudável de atividades físicas radicais na cidade, como conta um dos responsáveis pela modalidade, Evandro Magalhães.

“É uma satisfação enorme estar participando mais uma vez desse evento. A partir do dia 5 de setembro, teremos a primeira Copa Manaus de Parkour no ‘#SouManaus’. Graças a confiança da Prefeitura de Manaus e da Manauscult, a nossa expectativa é surreal. Nós queremos, cada vez mais, difundir a prática e levar esse esporte tão bonito e artístico, expandindo cada vez mais o Norte neste esporte. Então, nós aguardamos todo mundo lá para conferir e prestigiar o evento”, declara Evandro.

O acesso ao espaço cultura urbana é livre e todo público poderá prestigiar os artistas que estarão realizando as atividades. Todos os dias haverá um momento de atividade aberta ao público que tiver interesse em ter uma experiência Parkour. No dia 5/9, os atletas realizarão o reconhecimento do local e a estrutura; no dia 6/9, haverá as modalidades Velocidade e Estilo Livre; e no dia 7/9, será a velocidade na qual consiste em realizar o percurso proposto em menor tempo possível.