Luar de Uaicurupá reúne artistas para show 'Do Porão da Bossa ao Bardot' em Manaus

Manaus/AM - Quarta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado, o Luar de Uaicurapá vai reunir grandes nomes da MPB regional para um show que relembrará clássicos da música popular brasileira em bares que foram referência no estilo em Manaus. “Do Porão da Bossa ao Bardot”, terá no mesmo palco nomes como Simone Ávila, Kokó Rodrigues e Maca Maneschi. O show de abertura fica por conta da cantora Ellen Mendonça, com início às 20h30, e com a produção exclusiva de Simone Holanda.

Simone Ávila - Natural de Campo Grande (MS), Simone começou a cantar aos 8 anos de idade em festivais estudantis e bandas de baile. Aos 14 começou a se apresentar periodicamente no "Ninho Bar", em Cuiabá – MT. Assim, ela se profissionalizou e ganhou experiência de palco. Entre Cuiabá e Campo Grande, cantou durante até seus 20 anos nos principais e mais badalados lugares. Fazia também trabalhos como backing vocal. Destacando a sua participação na "BANDA ZAGAIA", com a gravação do CD da banda e shows, com a produção musical de Cristiano Kotlinski.

Maca Maneschy - é cantor, compositor e instrumentista com declarada paixão pela bossa nova e MPB. Estreou na música profissionalmente aos 18 anos ao lado de Nego Nelson, Bob Freitas e Sam. Traz em sua bagagem musical muitos anos de trabalho em casas noturnas e vários shows com repertório eclético apresentado nas cidades de Belém, Manaus e Brasília. Maca já atuou ao lado de importantes nomes da MPB, como Danilo Caymmi, Jane Duboc, Leny Andrade, José Luiz Mazziotti, Billy Blanco e ao lado de grandes nomes da Música Popular Paraense, como Paulo André Barata, Lucinha Bastos, Pedrinho Cavalero, Walter Bandeira.

Kokó Rodrigues – Dono de uma coleção de uirapurus escondidos na garganta, o cantor Kokó Rodrigues nasceu em Santarém (PA) e se mudou para Manaus no início dos anos 80. Ele começou a cantar na noite fazendo shows para turistas na pérgula da piscina do Hotel Tropical, sendo acompanhado pelo violonista Mestre Carlito.

Serviço

O quê: show “Do Porão da Bossa ao Bardot”

Quando: Quarta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado

Horário: 20h30 à 02h

Onde: Luar de Uaicurapá

Informações e reservas: (92) 98157-3697

Mesa: R$ 200

Veja Também

Tiago Santineli volta a Manaus em setembro com novo show stand up

Show do Grupo Kamisa 10 acontece neste sábado em Manaus