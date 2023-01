Show de Uendel Pinheiro lota Largo de São Sebastião em Manaus

Manaus/AM - O show ao ar livre do cantor Uendel Pinheiro arrastou milhares de pessoas para o Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, na noite deste sábado (7).

Com a ornamentação do último dia do 'Natal do Largo' como cenário, o evento gratuito 'Do nada um pagode', contou com diversas atrações e muitas horas de samba e pagode, com músicas que foram sucesso desde os anos 90 até os dias atuais.

O pagodeiro havia alertado em suas redes sociais, antes do show, para que o público levasse sacolas para não causar poluição no complexo turístico.

A segurança também foi reforçada pela Polícia Militar, que não registrou graves ocorrências.