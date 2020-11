Senac Digital Fashion Day divulga programação de evento online 

Manaus/AM - O Senac Amazonas realiza na próxima semana, nas tardes dos dias 25 e 26 de novembro, a edição especial doSenac Digital Fashion Dayque contará com participação da Eloisa Artuso, idealizadora daFashion Revolution Brasil, além de oficinas e conversas sobre carreira e negócios do segmento da moda, com representantes de instituições de fomento e gestão.

A programação é totalmente gratuita e será transmitida pelas redes sociais do Senac (@senac_amazonas). Os interessados devem realizar inscrição no Sympla. O evento permitirá a emissão de certificados de participação para os inscritos mediante cadastro prévio na plataforma digital.

Diferente da primeira edição, realizada em outubro de 2019, neste ano, o evento apresenta uma abordagem totalmente virtual com a participação do público por meio das plataformas digitais. É importante ressaltar que o Senac Amazonas adotou todas as medidas de saúde indicadas pelas autoridades de saúde e, nesse sentido, optou por realizar o evento resguardando a vida do público e dos colaboradores.

Segundo Ellen Castro, gerente de Educação Profissional da Senac Amazona, a realização do Senac Digital Fashion Day nesse novo formato é um desafio e tanto para instituição que compreende que o Setor da Moda possibilitará crescimento profissional e geração de renda para os amazonenses.

“É um desafio pela continuidade do evento em um formato e em um momento diferenciado no mundo, mas com a mesma certeza de dar destaque para esse segmento que pode surgir como uma das grandes oportunidades de crescimento econômico para nosso Estado e, por isso, continuaremos o investimento na qualificação e na criação de eventos como este”, destaca Ellen.

A programação da edição 2020 do Senac Digital Fashion Day ocorrerá em duas tardes, na quarta-feira (25) e na quinta (26). Eloisa Artuso traz a palestra máster “Sustentabilidade na Moda”, às 14h de quarta e, na sequência, será realizado o ‘Talk Carreira’ com convidados, seguido da oficina de customização de moda PET, com a professora do Senac, Priscila Fernandes.

No segundo dia, o público participante contará com a oficina que ensina a produzir o famoso ‘Tie Dye’ destacando a cultura amazônica com a professora do Senac, Eveline Santos, seguido do ‘Talk Empreender’, com representantes de instituições de fomento. Nos dois dias de programação serão realizados sorteios de brindes Senac e de parceiros para os internautas que estiverem acompanhando as lives.