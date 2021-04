Santuário divulga programação de Festividades de São José Operário

Manaus/Am - O Santuário Arquidiocesano São José Operário, localizado na Av. Visconde de Porto Alegre, n. 820, Centro, celebrará no dia 1° de maio, a Festa de São José Operário, com o tema: São José, pai trabalhador. A festividade será especial para os fiéis católicos, pois celebram o Ano de São José, declarado pelo Papa Francisco por meio da Carta Apostólica Patris Corde.

Para marcar esse momento foi criado o ícone do ano de São José. “Trata-se de uma referência visual para celebrarmos este ano comemorativo de São José, favorecendo aos fiéis celebrar este Santo da piedade popular tão querido no plano da Salvação, é assim uma maneira carinhosa de festejar os 150 anos de São José como Patrono de nossa amada Igreja Católica, para nossos fiéis do santuário torna-se uma oportunidade ainda maior e festiva de comemorar nossa tradicional novena e enriquecimento espiritual a partir das qualidades deste homem querido”, disse Pe. Daniel Cunha, pároco-reitor do Santuário.

A programação da festividade se inicia com o Tríduo, no dia 28 e 29/04 nas Comunidades do Santuário; 30/04 às 19h com encontro presencial e on-line no Santuário, em seguida haverá o Translado da imagem de São José em direção à Área Missionária Sagrada Família, localizada na Av. do Turismo, n. 4011, Tarumã, com Celebração de acolhida da imagem de São José pelo Padre Charles Cunha, pároco.

No dia 1° de maio, Dia de São José Operário,haverá Santa Missa na Área Missionária Sagrada Família,às 8h, ao término da celebração sairá a tradicional carreata para o Santuário São José Operário, finalizando com a benção dos carros. Este ano haverá a feijoada de São José com sistema Drive Thru. Haverá às 12h, Celebração pelo Trabalho, com a benção da Carteira de Trabalho e intercessão pelos desempregados, às 15h Santa Missa com novena presidida por Pe. Josué Nascimento e, às 18h, Missa Solene com presença de Dom José Albuquerque, bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus.

A organização lembra que serão feitas três celebrações no dia 1º para evitar aglomeração e a lotação máxima será de 30% da capacidade total, o equivalente a 300 lugares dentro do Santuário. O uso de máscara é obrigatório.