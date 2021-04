Curtas-metragens de Márcio Nascimento estreiam no ‘Cine Sem Sair de Casa’

Entre os destaques estão documentários sobre os artistas Óscar Ramos, Roberto Evangelista, Joaquim Marinho, Jair Jacqmont, Hahnemann Bacelar, personalidades do esporte como Carlos Zamith, e lendas do teatro amazonense como Luiz Vitalli e Selma Bustamante.

‘Cine Sem Sair de Casa’ – Com início em 2020, o projeto “Cine Sem Sair de Casa” disponibiliza um catálogo de mais de 20 filmes no Facebook da Secretaria de Cultura, roteirizados e dirigidos por Sérgio Cardoso, que juntos acumulam mais de 11 mil visualizações.

“Alguns dos filmes desta mostra foram realizados para um projeto voltado para jovens de 12 a 15 anos, a maioria dos quais não tinha contato com o cinema. Foi um período bem gratificante da minha carreira”, explica. “Ter essa visibilidade no ‘Cine Sem Sair de Casa’ é algo muito importante, pois muitos ainda não tinham conhecimento dos filmes realizados na região. Fico muito grato de poder participar e alcançar novos públicos”, ressalta Márcio.

Ao todo, serão oito curtas-metragens na mostra do cineasta, que iniciou a carreira em 2009 na área de maquiagem e efeitos especiais. Como instrutor de um projeto para adolescentes, Márcio realizou mais de 150 curtas. As temáticas e gêneros abordados são variadas, passando pela comédia, suspense, contos populares, questões como o maus-tratos contra animais, poluição, entre outros.

Manaus/AM - Filmes do cineasta Márcio Nascimento serão exibidos no “Cine Sem Sair de Casa” deste sábado (24), às 19h. O projeto é exibido no Facebook @culturadoam.

