Samba e MPB movimentam o feriadão em Manaus

Manaus/AM - Um grande encontro, assim podemos definir o show “Deu Samba na Toada”, que será apresentado pelo cantor Uendel Pinheiro, neste sábado(04), no Luar de Uaicurapá. O show que começa às 20h, terá a participação especial de David Assayag com couvert inicial de R$ 30 (por pessoa).

De acordo com o Uendel, o show terá uma mistura de samba e toadas com composições de clássicos e grandes hits do momento, e também, ele vai apresentar suas composições para o público. “Será uma grande estreia na casa, vamos cantar os grandes sambas e toadas, hora solo e um dueto com David Assayag”, revelou.

O projeto ‘Deu samba na toada’ iniciou com o cantor David Assayag e também com Arlindo Júnior, já falecido, no mesmo palco. Durante as apresentações, Uendel e os convidados interpretam, em ritmo de samba, toadas de sucesso dos bois de Parintins, Garantido e Caprichoso.

Ele também tem se lançado como compositor e já apresentou canções pelo Boi Caprichoso. O sambista compartilha a composição da canção ‘Quem vai mandar é a multidão’ com o compositor Adriano Aguiar.



Véspera de Feriado



Já na segunda-feira (6/9), é a vez do cantor maranhense Tom Cleber, entoar seus grandes sucessos. Mas, antes tem uma apresentação especial do cantor Afonso Rodrigues aquecendo o público, a partir das 19h.

Para ter acesso ao show, o público poderá optar pela compra antecipada de mesas pelo site baladapp.com.br ao preço de R$ 280, antecipado acrescido de taxas. A casa segue todos os protocolos e para ter acesso é necessário utilização de máscara, aferição de temperatura, uso de álcool 70% e a apresentação da carteira de vacinação comprovando com pelo menos a primeira dose da imunização, além de funcionar com 50% de sua capacidade.

Tom Cleber ganhou projeção nacional a partir do estilo acústico de regravações como "Esqueça", "Caça e Caçador", "Tocando em Frente", "Custe o Que Custar", "Cinderela", "Fogo e Paixão", além do novo sucesso "Saudade".

Outro grande sucesso do cantor, foi o lançamento de um disco com homenagens ao rei, intitulado "Tom Cleber canta Roberto Carlos". Já fez sucesso com músicas como. "Indecisão", "Diz Coração", entre outros.