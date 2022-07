Rui Machado celebra 40 anos de carreira com o espetáculo 'Acordes Visuais'

Manaus/AM - O artista plástico e compositor amazonense, Rui Machado, irá comemorar seus 40 anos de carreira nas artes plásticas e 25 anos compondo, em evento que vai celebrar sua contribuição para a cultura artística amazonense. “Acordes Visuais” é um espetáculo musical que reunira amigos e companheiros da arte, fãs e admiradores de sua carreira, no dia 18 de agosto, no Teatro Amazonas.

O evento traz composições musicais, em sua programação, que serão interpretadas por Márcia Siqueira e convidados acompanhados da Orquestra Amazonas Filarmônica, regida pelo Maestro Marcelo de Jesus, e obras de arte em que Machado traz a cultura dos povos originários e a diversidade das culturas tradicionais. “A expressão da arte dele é a cultura originária e a valorização da cultura identitária. O que ele faz é uma forma de resistência, em 40 anos de carreira ele atravessou vários períodos políticos e vários ‘Brasis’, e hoje ainda precisamos falar sobre os nossos povos originários”, disse Cléia Viana, diretora do espetáculo e curadora da exposição Acordes Visuais.

A história da arte amazonense e de Rui Machado se misturam e por vezes se confundem, celebrar Machado é celebrar também a resistência da Amazônia, por onde o artista passou, fez amigos e levou a Amazônia em suas composições, colecionando recordações de carinho e reconhecimento de sua arte e doação.

“Ao longo desses anos coleciono cartas e textos de pessoas importantes do Amazonas e do Brasil, amigos queridos como o cacique David Kopenawa, do diretor Global do Fórum do Meio Ambiente, carta da embaixada dos Estados Unidos e de Portugal, carta da escritora brasileira Nélida Piñón e tantos outros, e agora vamos dividir alguns trechos dessas lembranças com o público no espetáculo”, declarou Machado.

Acordes Visuais

O evento está marcado para o dia 18 de agosto no Teatro Amazonas, um dia após completar mais um ano de vida. Além do espetáculo musical gratuito, a programação conta com exposição de quadros no hall e um vídeo que ficará disponível nas redes sociais de Rui Machado, além disso, quem não puder estar presente, o evento será transmitido pela TV Encontro das Águas.

Rui Machado

Realizou sua primeira exposição em 1982 no hall do Teatro Amazonas, com o nome “Travessia”, com apoio do jornalista Carlos Aguiar e apresentação do artista plástico Moacir Andrade. Seu primeiro prêmio de pintura veio no mesmo ano com o “Quadro Travessia”. Em 1984 lançou o livro “Anjos e Mistérios”, com apresentação da escritora Cacilda Barbosa e orelha assinada por Áureo Mello. Em 2017 ganhou seu primeiro prêmio de música, com a canção “Remando Estrelas” em parceria com Valdo Cavalcante.