Recital México acontece nesta terça-feira pelo Festival Amazonas de Ópera

Manaus/AM -Música clássica e intercâmbio cultural: a essência do Festival Amazonas de Ópera se encontra no espetáculo “México”, um recital idealizado para conectar a musicalidade mexicana com o público brasileiro. A apresentação acontece na próxima terça-feira (16), às 19h, no Teatro Gebes Medeiros localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus.

O recital é executado pelos artistas Carlos Arambula como barítono, a soprano Fernanda Allande e o pianista Alain Del Real. A iniciativa surgiu a partir de uma proposta do renomado maestro Luiz Fernando Malheiro, diretor artístico do Festival Amazonas de Ópera (FAO) e regente titular da Orquestra Amazonas Filarmônica.

O pianista Alain Del Real conta que recebeu a proposta com alegria. "O espetáculo é feito para oferecer um intercâmbio cultural musical para que o público do Brasil possa conhecer um pouco mais das canções representativas do México", explica o artista mexicano que já se apresentou nos principais festivais de música clássica de seu país e atualmente é professor de Ópera na Escola Bellas Artes da Universidade Panamericana, localizada na Cidade do México.

Cultura Mexicana

As representações culturais do país são um resultado da mistura entre tradições indígenas e cultura espanhola imposta pela colonização, sendo a música clássica um importante pilar dessa construção.

A intenção da obra é causar no público amazonense uma mistura de sentimentos através da música. "Queremos compartilhar nossas músicas com vocês, surpreendê-los, fazê-los chorar, rir e se apaixonar pelas melodias do nosso país", completa Alain, em tom convidativo.

Com informações da assessoria