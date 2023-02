Primeiro ’Bazar da Rayana’ de 2023 acontece neste sábado em Manaus

Durante o evento haverá espaço Goumert (praça de alimentação), com opções de café da manhã, lanches, almoços e doces. O portão de acesso a entrada e saída do bazar será pela Av. Constantino Nery, ao lado da Arena da Amazônia.

“É muito importante que Manaus possa receber um evento de empreendedorismo de grande porte porque faz aquecer a nossa economia. Gera oportunidade e renda para nossos empreendedores. A população nos procura porque os preços dos produtos no Bazar da Rayana são um grande atrativo”, afirmaram os empresários John e Rayana Pinho, organizadores do evento.

Mais de 300 empreendedores participarão do maior evento do segmento de empreendedorismo e vendas diretas da capital amazonense.

Manaus/AM - O Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, ao lado da Arena da Amazônia, receberá a 290• edição do ‘Bazar da Rayana’, mais conhecido como o ‘Gigante do Norte, no dia 18 de fevereiro, das 9h às 21h.

