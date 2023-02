‘Coral Vozes da Compensa’ terá formação musical gratuita em Manaus; saiba como participar

Manaus/AM - As inscrições para quem quiser participar do “Coral Vozes da Compensa” encerram-se neste sábado (18). O público-alvo do projeto social, que é desenvolvido pela escola MW Ópera Studio e oferece formação musical gratuita, se ampliou para até 40 anos de idade.

De acordo com o idealizador do projeto, o tenor amazonense Miquéias William, diretor da escola, a decisão de estender a faixa etária, que antes era de 15 a 28 anos, se deu em razão da alta procura de pessoas com idade entre 29 e 40 anos. “Muitos que nos procuraram estavam com idade acima do limite estabelecido anteriormente, por isso resolvemos ampliar e dar oportunidade a todos”, afirmou.

O Coral será formado por 40 vozes, sendo 20 masculinas e 20 femininas. Mais de 50 pessoas já estão inscritas. As audições para seleção dos seus integrantes ocorrerão no próximo dia 24, a partir das 18h, no Cine Teatro Aldemar Bonates, nas dependências do Centro Estadual de Convivência da Família Madalena Arce Daou, Avenida Brasil, Santo Antônio, zona oeste.

Podem se inscrever pessoas de qualquer bairro de Manaus e não apenas as que moram na Compensa, onde o projeto se originou. As audições serão conduzidas por Miquéias e pelos maestros Everaldo Barbosa e Fabiano Cardoso, que é também professor de música da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e regente auxiliar do Coral do Amazonas. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 99200-8142.

As pessoas selecionadas nas audições vão receber formação musical sem custos, na escola, com preparação acompanhada por Miquéias William e Everaldo Barbosa. O grupo já tem agendada a primeira apresentação em público. Será no In Concert, evento que ocorrerá dia 30 de junho, no Teatro Amazonas.

Miquéias, que também é professor de canto, é o criador do In Concert, que chega à sua 4ª edição em 2023. Segundo ele, o evento deste ano será muito especial, por essa característica de abrir oportunidade a novos talentos. No evento, o “Coral Vozes da Compensa” apresentará quatro performances, junto com ele e o cantor paulista Robinson Monteiro, tenor lírico e professor de canto, atração especial do concerto.

Robinson ficou conhecido como “Anjo”, depois de ganhar popularidade, em 2001, apresentando-se no Programa Raul Gil, no SBT. O seu segundo álbum solo, intitulado Anjo, e lançado pela Warner Music, rendeu ao cantor o Disco de Platina, pela vendagem de mais de 1,5 milhão de cópias.