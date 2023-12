Presépio natalino em movimento será entregue nesta sexta na Ponta Negra

Além do presépio, o anfiteatro da Ponta Negra será palco do espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida” que faz parte da programação “Natal das Águas – Esperança que se renova” coordenado pelo Fundo Manaus Solidária (FMS)..

O maior presépio em movimento do Brasil é composto pelos Reis Magos, Sagrada Família, anjo e animais que se movem ao redor do menino Jesus.

Manaus/AM – O presépio natalino em movimento será entregue às 19h, desta sexta-feira (1º), no calçadão do complexo turístico Ponta Negra, próximo à feira de artesanato, na zona Oeste.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.