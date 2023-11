Pizzaria realiza Natal com jazz ao vivo em Manaus

Manaus/AM - A temporada natalina da Loppiano Pizza, contará com uma programação musical especial neste mês de novembro. No próximo dia 30, a tradicional pizzaria da capital amazonense promove o “Christmas Jazz Loppiano”, com direito a homenagem ao escritor e empresário Luiz Gonzaga Lauschner, que faleceu em setembro.

A trilha sonora do evento, que inicia às 20h, será comandada por Humberto Amorim & The Green Note Trio, pelo pianista, compositor e arranjador Anderson Farias (mais conhecido como Andy Farias) e pelo baterista e percussionista Leonardo Pimentel (idealizador do “Amazonas Jazz Day”, em parceria com o guitarrista Régis Gontijo, que teve sua primeira edição em 2018).

Sob o couvert artístico de R$ 20, os jazzistas prometem realizar uma noite inesquecível no empreendimento localizado na Praça 14. De acordo com o sócio-proprietário da Loppiano, Rogério Cunha, o evento ainda contará com o lançamento do novo layout do cardápio, que relembrará as cores originais do estabelecimento, e com uma versão em inglês.