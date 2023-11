Origens do Jazz contemporâneo serão apresentadas e shows gratuito em Manaus

Manaus/AM- As origens e a influência de gêneros caribenhos e brasileiros no Jazz contemporâneo serão abordadas no quarto episódio da “Série Legados”, que está sendo realizada pela Amazonas Band. O show acontecerá nesta quarta-feira (08), às 19h, no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, s/nº, no bairro Centro - Zona Sul de Manaus. A entrada é gratuita.

A “Série Legados” é idealizada e dirigida pelo regente Rui Carvalho e apresentada pela Amazonas Band. O espetáculo será realizado em formato de diálogo com o público, onde serão apresentados instrumentos, ritmos, autores e arranjadores do Jazz. Além disso, o público poderá interagir com perguntas, que serão respondidas por Rui Carvalho e membros da banda.

O repertório reunirá as músicas: “Happy Song”, de Bob Mintzer; “Berimbau”, de Vinicius de Moraes e Baden Powell, com arranjos de Bob Mintzer; “Desafinado”, de Tom Jobim, com arranjos de Frank Mantooth; “In the 80's”, de Bob Mintzer; “Miami Spice”, de Victor López; “The Mighty Urubamba”, de Daniel Barry; e “Latin Import”, de John Fedchock.