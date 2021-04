OCA apresenta obras de Mozart, Piazzolla e Gardel em live nesta quinta

Manaus/AM - A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) é o próximo Corpo Artístico a se apresentar nas lives transmitidas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, nesta quinta-feira (15), às 20h, pelo Facebook e YouTube (@culturadoam). A TV Encontro das Águas também transmitirá o espetáculo em suas redes sociais (@tvencontrodasaguass).

No repertório da OCA estarão obras do compositor alemão Wolfgang Amadeus Mozart, com a “Pequena Serenata Noturna”, e dos argentinos Astor Piazzolla, com “Oblivion”, e Carlos Gardel, com “Por una cabeza”. A regência será do maestro Marcelo de Jesus.

“Neste primeiro concerto, a OCA se apresenta com um quinteto, um músico de cada naipe. Pensamos em um repertório bem acessível e leve para o público, com ‘A Pequena Serenata Noturna’, uma das músicas clássicas mais famosas, uma obra de Piazzolla que é simbólica, pois neste ano se comemora o seu centenário. E finalizamos com um arranjo de ‘Por una Cabeza’", declara o maestro.

Antes de cada apresentação, integrantes da orquestra conversam com o público em uma breve entrevista. Os violonistas Elena Koynova e Giovanny Conte serão os destaques desta quinta. Ao todo, além de Elena e Giovanny, participam do concerto Gabriel Lima (viola), Griblas Lizama (violoncelo) e Roger Vargas (contrabaixo).

A transmissão do concerto da OCA será realizada, excepcionalmente, no Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ).

Apresentações – Continuando a programação de lives dos Corpos Artísticos, a Orquestra de Violões do Amazonas volta ao palco no dia 20 de abril, com um repertório homenageando o regional. Músicas de Carrapicho, Robertinho Chaves e China, Adelson Santos, Natacha Andrade, Pereira, entre outros, farão parte do espetáculo.

A Amazonas Filarmônica faz sua estreia no dia 22 de abril, com um quarteto de cordas. Serão apresentadas obras de Luigi Boccherini, Mozart e Alexander Borodin. No dia 27 de abril, a OCA retorna para apresentar o “Quarteto nº 4”, de Ludwig van Beethoven.

E, finalizando a programação para o mês de abril, no dia 29, a Amazonas Filarmônica, com um trio de cordas e percussão, interpretará obras de Boccherini, Edward Elgar, Timóteo Esteves, Gerson Filho, além de Sivuca e Glorinha Gadelha.