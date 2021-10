O melhor da MPB e do Rock Nacional em Manaus com Angelo Speranza

Manaus/AM - Angelo Speranza, tem uma carreira consolidada na música Amazonense iniciada nos palcos do teatro dos Artistas e dos Estudantes e, na música, iniciou em corais de igreja. Posteriormente no Hall do IFCHS da Ufam, onde formou-se Pedagogo e fez mestrado em Educação. Somente a partir de 2013, Speranza deu início a sua carreira em bares, casas de show de Manaus e de algumas cidades do interior como Parintins, Maués e Tabatinga.

Suas apresentações lhe renderam diversos convites para shows com bandas locais como a Official 80 e convites para interpretar músicas inéditas como este ano de 2021, de compositores de São Paulo, Eduardo Santhana e Carlos Henry no Festival da Canção de Itacoatiara, que aconteceu de forma on LINE em setembro.

Angelo Speranza afirma que esses dois últimos anos foram atípicos por diversos motivos e, maior deles é que o cantor está em fase final de seus estudos no Programa de Pós Graduação em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, no curso de Doutoramento em Educação, de tal maneira, Angelo decidiu ser sua última apresentação musical do ano de 2021 e para se dedicar totalmente a escrita de sua tese, dará um até breve aos palcos.

O Bar Botequim, foi o segundo local onde Speranza afirma ter aberto as portas para sua carreira como intérprete da MPB e do Rock Nacional na cidade, na noite manauara. O primeiro local que Angelo se apresentou em 2013, já não existe mais. Portanto, o motivo de ser esse show também é agradecer aos proprietários e frequentadores do Botequim pelo carinho e receptividade e, que terá três horas de muita MPB e Rock Nacional, estando acompanhado desta vez no violão pelo seu amigo músico, produtor, cantor e compositor Jefferson Mariano.

Angelo Speranza pretende fazer da noite de sábado inesquecível e convoca seus fãs e as pessoas que ainda não conhecem seu trabalho para que possam ir ao bar mais charmoso da cidade e se divertirem com as músicas e a peculiar interpretação de Speranza. Será uma parada de sete meses, disse o cantor, logo estarei de volta e conto com a presença de todos, finaliza Speranza. O show será sábado, dia 30 de agosto de 2021, à partir das 20h30. O bar Botequim fica na Rua Barroso, 279 - Centro e o acesso custa 15 reais.