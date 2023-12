Nunes Filho, Uendel Pinheiro e muito boi-bumbá: veja atrações do 'Réveillon do Largo' em Manaus

Manaus/AM - Foi lançada nesta terça-feira (26), a programação e esquema de segurança do primeiro Réveillon do Largo, no Centro Cultural Largo de São Sebastião, que acontecerá no domingo (31) e contará com uma queima de fogos de quase dez minutos para marcar a chegada de 2024. O evento, aberto ao público, tem uma estimativa de receber cerca de 20 mil pessoas e entra para o calendário do Governo do Estado a partir deste ano.

Programação

Bloco da Alegria

18 às 19h: Cia Metamorfose 19h às 20h: Banda Dibubuia

20h às 21h: Banda Impakto

Bloco da Abertura

21h às 22h: Mikael e Banda

22h às 22h30: Nunes Filho

22h30 às 23h30: Patrick Araújo, Leonardo Castelo, Prince do Boi e Carlinhos do Boi

23h30 às 00h30: Bateria Liesa

00h30 às 1h30: Banda Bagaceiros do Forró

1h30 às 2h30: Uendel Pinheiro e Banda

2h30 às 4h: Banda Freelance

DJs

18h às 21h: DJ Ramon

21h às 1h: DJ Keoma

1h às 4h: DJ Gabe

Apresentadores

18h às 21h: Suelen Gonzaga

21h às 1h: Carlinhos do Boi e Prince

1h às 4h: Leandro Ribeiro