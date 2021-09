No Dia do Turismo Teatro Amazonas terá visitas gratuitas noturnas

Manaus/AM - Na próxima segunda-feira (27) é comemorado o Dia Mundial do Turismo e Dia do Turismólogo, e o Teatro Amazonas, que funciona de terça a sábado, abrirá excepcionalmente com visitas gratuitas a todos, apresentação musical e ensaio da Amazonas Band. O público também poderá visitar o patrimônio histórico durante a noite.

Todas as visitas ao Teatro continuam sendo agendadas pelo Portal da Cultura (https://bit.ly/agendamentoespacos). Além do agendamento prévio, é preciso apresentar o comprovante de vacinação no dia da visita para poder entrar no local e usar, obrigatoriamente, a máscara. As visitas são realizadas em grupos de até 25 pessoas.

Para o Dia Mundial do Turismo, os horários durante o dia serão às 9h, 10h, 11h, 12h, 13h e 14h. E à noite, às 19h30, 20h15 e 21h. Quem realizar a visita noturna, poderá prestigiar o ensaio da Amazonas Band, que será realizado das 19h até as 22h, no palco do Teatro Amazonas.

Segundo a gerente de turismo do Teatro Amazonas, Aline Santana, também haverá uma apresentação musical, a partir das 14h30, no Hall do Teatro, para quem estiver participando do último horário de visita durante o dia.

A gerente também destaca que cinco acadêmicos de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) irão participar como cocondutores, por meio do projeto Condutores por um Dia. “Eles irão vivenciar a profissão por um dia junto com nossos condutores e estarão identificados para o público. Eles também ganharão certificado de horas complementares”, comenta Aline.

Aline ainda informa que os condutores estarão caracterizados com figurino que remete à temática turista. “Será mais um atrativo para o nosso público. Nossos condutores estarão vestidos com temas que lembram viagens e turistas, como aeromoças, máquinas fotográficas no pescoço, entre outros itens”, explica.