'Natal das Águas' será lançado em Manaus nesta segunda-feira

Manaus/AM - O Fundo Manaus Solidária (FMS) fará o lançamento da 3ª edição do “Natal das Águas – Esperança que se renova”, nesta segunda-feira (6), a partir das 19h, no calçadão do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, entre a quadra de basquete e a pista de skate.

Será inaugurado o túnel de 80 metros com mil fitas de LED, que equivale a 3 mil canais de luzes e 60 mil pixels. O evento também terá a presença de 20 personagens vivos natalinos, fanfarra e exposição dos carros alegóricos que farão parte da grande novidade deste ano, a “Parada Natalina”, que irá contemplar todas as zonas da cidade, além da exposição de diversos ornatos natalinos por toda a orla, com isso dando início às celebrações que prometem encantar a todos.

Ao longo do mês de novembro também serão lançados outros pontos com ornamentação natalina e iluminação em toda a cidade, como no parque Amazonino Mendes, localizado entre as zonas Norte e Leste da cidade.