Caprichoso apresenta tema para Festival 2024 durante aniversário de 110 anos

A festa no curral Zeca Xibelão inicia às 21h30 com o show dos Toadeiros do Caprichoso. Às 22h30 inicia a Live no YouTube e às 23h começa o Show de aniversário de 110 anos. O tema do bumbá será apresentado à meia noite.

“Estamos trabalhando nesse tema há mais de dois meses. Ele já está sendo posto em prática no Conselho. As ideias estão fluindo de uma maneira espetacular nesse padrão Caprichoso”, informou Edwan.

Produção artística, jogos de luz, equipamentos de som, performances de dança, fogos de artifício e muito mais compõem a festa criada pela diretoria azulada e Conselho de Arte. “A expectativa é a melhor possível. Nós estamos com uma grande produção, um elenco grandioso, trazendo muitas surpresas para a nação azul e branca. O clima é de festa, de quem é bicampeão”, destacou o membro do Conselho de Arte, Edwan Oliveira.

Manaus/AM - Com uma grande festa, surpresas e novidades para o Festival de Parintins, o Boi Caprichoso celebra hoje, 04 de novembro, 110 anos de história e anuncia o tema 2024. O espetáculo azul e branco vai reunir todos os setores do boi e a nação azulada para festejar o início de uma nova temporada bovina e a busca pelo tricampeonato.

