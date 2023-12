Musical ‘Ouve de Natal’ acontece neste domingo no Teatro da Instalação em Manaus

Manaus/AM - O Ateliê 23 apresenta o projeto "Ouve de Natal” a partir das 19h, deste domingo (17), no Teatro da Instalação, na rua Frei José dos Inocentes, no Centro de Manaus. Com entrada gratuita, a classificação para o espetáculo é para 14 anos.

O “Ouve de Natal” traz no repertório músicas de espetáculos como “Cabaré Chinelo”, “Helena”, “Da Silva”, “A Mulher que Desaprendeu a Dançar”, dos curtas “Ensaio de Despedida” e “A Bela é Poc”, e canções natalinas. O projeto vai apresentar os planos do Ateliê 23 para o ano que vem, com músicas de trabalhos que vão voltar e também de estreias, que é o caso de ‘Sebastião’.

Eric Lima assina a direção do musical, os vocais contam com Vivian Oliveira, Sarah Margarido e Guilherme Bonates. Na banda estão Stivisson Menezes, Yago Reis e Ediel Castro. A iluminação é de Titto Silva e apoio técnico de Fernanda Seixas.