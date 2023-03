Musical da Broadway 'Escola do Rock' estreia em março no Teatro Amazonas

Manaus/AM - A produtora amazonense Casa de Artes Trilhares, de Rafaela Margarido, anuncia a realização, em Manaus, do musical da Broadway “Escola do Rock”, um espetáculo que acontecerá nos dias 25 e 26 de março, no Teatro Amazonas.

O musical envolve a participação de 76 pessoas, entre atores e equipe técnica - uma grande e ousada produção, sendo a primeira prática de montagem licenciada em Manaus. Estarão no palco 26 atores, entre crianças e adultos que dançam e cantam, acompanhados de uma orquestra com maestro e 7 músicos.

Quatro crianças também vão tocar instrumentos em cena. Rafaela destaca que a produção é inteiramente licenciada e autorizada pelo escritório do musical original da Broadway, em Nova York, EUA.

“Manaus pode esperar um grande show, com muita música, dança, interpretação e todos os instrumentos ao vivo. É um show de rock sendo contado pelos personagens. É algo inédito, pela complexidade do espetáculo. Vai ser bem diferente de tudo o que os atores já passaram, de tudo o que já foi visto em Manaus.”, afirmou Rafaela Margarido.

Os ingressos para o espetáculo começam a ser vendidos na bilheteria do Teatro Amazonas a partir desta sexta-feira, dia 3. Serão três sessões. No dia 25, às 20h, e dia 26, às 16h e às 19h. Os ingressos são de R$ 40, R$ 80 e R$ 120 (valores de inteira).

O espetáculo da Broadway já foi assistido por mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Desde o ano passado, o elenco tem ensaiado rigorosamente o espetáculo que possui duas horas de duração, três vezes por semana, para ganharem cada vez mais ritmo. A partir de março, os ensaios gerais são realizados diariamente, com os adereços cênicos e a equipe completa.

“Escola do Rock” conta a história de Dewey Finn, que, após ser demitido de sua banda de música, encontra-se perdido, com dívidas para pagar e sem ter o que fazer.

Uma vaga de professor substituto em uma escola particular parece ser a salvação, e o local onde ele vivencia a ideia de criar a Batalha das Bandas com seus alunos e se tornar o astro que sempre quis ser.

Sistema de audiodescrição - As sessões da “Escola do Rock” terão adequação de acessibilidade para que as pessoas portadoras de alguma deficiência possam desfrutar do espetáculo.

As pessoas surdas vão poder, a qualquer momento, utilizar o sistema de audiodescrição. Para os cegos ou de baixa visão, será preciso sinalizar na compra do ingresso, para que sejam atendidos e orientados por uma equipe especializada na chegada ao Teatro, que deve ser com antecedência em relação ao início do espetáculo.