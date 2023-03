Espetáculos movimentam fim de semana em Manaus; veja programação

Manaus/AM - Neste fim de semana, os espetáculos de teatro “Cabaré Chinelo”, do Ateliê 23, e “Alice Músculo +2”, da Soufflé de Bodó, são destaques da programação cultural de sábado (4) e domingo (5).

No Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, Centro, o Ateliê 23 apresenta o “Cabaré Chinelo”, que chega ao quarto mês de temporada. A produção inspirada na pesquisa do historiador Narciso Freitas acontece ainda nos dias 17, 18 e 19 de março.

Na sexta-feira e aos sábados, as sessões iniciam às 20h e, aos domingos, às 19h, com ingressos para este fim de semana somente na entrada do espaço.

O projeto, numa parceria com a companhia de teatro argentina García Sathicq, denuncia um esquema de tráfico internacional e sexual no início do século XX, na capital do Amazonas.

No Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, Centro, a Soufflé de Bodó apresenta a peça “Alice Músculo +2”, às 19h, com acesso gratuito.

O enredo, a partir da história de Alice, propõe uma reflexão sobre a violência contra a infância, desde ambientes como beiradas de rio até escolas, destacando um tema polêmico e comum no interior do estado, que é o mito do Boto Encantado. O espetáculo fica em cartaz também nos dias 10 e 11 de março, às 19h.