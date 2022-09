Museus de Manaus abrem para visitação gratuita; confira

Manaus/AM - A semana comemorativa da 16ª Primavera dos Museus, que acontece entre os dias 20 e 25 de setembro, traz uma programação em oito espaços administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O evento anual, organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), traz o tema, “Independências e Museus: outros 200, outras histórias”, alusivo ao Bicentenário da Independência do Brasil. Na programação, palestras, visitas mediadas, exibição de filmes e exposições marcam a temporada.

Todas as ações são gratuitas e voltadas para todos os públicos. A semana cultural irá contemplar os cinco museus do Palacete Provincial, entre os quais, Pinacoteca do Amazonas, Museu Tiradentes, Museu de Numismática Bernardo Ramos, Museu da Imagem e do Som do Amazonas, além da Sala de Arqueologia. Também estão na programação, o Museu do Seringal Vila Paraíso e o Museu do Homem do Norte.

As visitas mediadas nos museus acontecem de 20 a 24 de setembro, das 9h às 17h, com exceção do Museu do Homem do Norte e do Museu do Seringal Vila Paraíso, onde as visitas são até às 15h.

A 16ª Primavera dos Museus contempla, ainda, a praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), no Centro, que recebe entre os dias 22 e 24 de setembro, das 9h às 16h, a 6ª edição da Expomulher, com mais de 30 expositores. O evento incentiva o empreendedorismo, gera oportunidade de renda por meio da venda de artesanatos, gastronomia e brechós.

Palacete Provincial

No prédio histórico da Praça Heliodoro Balbi, no Centro, as atividades culturais iniciam no dia 20, às 14h30, com uma roda de conversa sobre restauro de papéis, mediada pela gerente do setor de restauro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Judeth Costa.

No dia 23 de setembro, às 15h, o local promove a palestra “Palacete Provincial: memórias, histórias e a sua importância arquitetônica como Patrimônio Histórico”, ministrada por Socorro Gouvea, do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Pinacoteca do Amazonas

Do dia 20 a 24 de setembro, das 9h às 17h, a Pinacoteca do Amazonas recebe a exposição “Ciclo da Arte na Primavera”, na sala José Bernardo Michiles. A mostra reúne 29 obras de pinturas e gravuras com a curadoria de Jandr Reis.

Museus Tiradentes

No Museu Tiradentes, dia 22 de setembro, às 14h30, será realizada a aula expositiva “Museu Tiradentes: outras memórias, outras histórias”, com o palestrante Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa, historiador da Universidade Federal do Amazonas e criador do blog História Inteligente.

Sala de Arqueologia

Recebe a palestra “Independências e museus: outros 200, outras Histórias Arqueológicas dos Povos Originários”, ministrada pelo professor Mickjones Nogueira, no dia 21 de setembro, às 14h30.

Museu de Numismática Bernardo Ramos

A visita mediada, sugere uma viagem no tempo, contando a história por meio das moedas.

Museu da Imagem e do Som do Amazonas

Do dia 20 a 24 de setembro, às 14h, o local terá exibição de filmes e documentários sobre a Independência do Brasil.

Museu do Homem do Norte

Localizado no Centro Cultural Povos da Amazônia, Distrito Industrial, o museu traz a exibição de filmes e documentários: “Pantanal Amazônia”, “História do Rio Negro” e “Expedições Índios Yanomami, Índios Kamayurás”, este último com classificação de 14 anos. As sessões acontecem do dia 20 a 24 de setembro, das 9h até às 15h30.

Museu do Seringal Vila Paraíso

Saindo da área urbana, no afluente do Igarapé Tarumã Mirim, na Vila Paraíso, o museu abre para visitação gratuita pelo espaço que contempla o tapiri de defumação da borracha, a fabricação da farinha, trilhas entre outros. As visitas acontecem até o final da temporada da Primavera dos Museus, das 9h às 15h. Às quartas-feiras, o local está fechado para manutenção. O transporte fluvial para o museu é feito pela Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf), outras informações pelo contato (92) 3658-6159/99473-7977.

Endereços:

- Palacete Provincial, praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), Centro

- Museu do Homem no Norte, Centro Cultural Povos da Amazônia, Av. Silves, Distrito Industrial

- Museu do Seringal, Igarapé São João, afluente do Igarapé Tarumã Mirim. Saídas na Marina do Davi, estrada da Ponta Negra, com as embarcações da Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf). Por pessoa, R$ 21 (cada trecho). Horários de saída com intervalos de uma hora.