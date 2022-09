Melody comanda festa 'Paredão' em Manaus

Manaus/AM - No dia 22 de outubro, Melody desembarca em Manaus para comandar o "Paredão" na danceteria Augusta Haus. A festa vai celebrar o 1º ano de sucesso do evento que conta com a participação da irmã da cantora, Bella Angel, dois anos mais velha e também cantora.

O "Paredão" promete agitar a cidade com um mix de piseiro, brega-funk, forró eletrônico e os maiores sucessos da rainha dos falsetes. Os ingressos para pista custam R$ 30, área Vip R$ 70 e podem ser comprados no site sympla.com.br. Melody ganhou notoriedade nacional no inicio de 2015, após divulgar um vídeo cantando a música "Fale de Mim" e em outro vídeo onde tentava reproduzir um falsete de Christina Aguilera que se tornou viral.