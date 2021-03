Meia Maratona Sustentável do Amazonas tem data redefinida para setembro

Manaus/AM - Na expectativa de colaborar para a diminuição dos casos de Covid-19 no Estado, os organizadores da 3ª Meia Maratona Sustentável do Amazonas remarcaram para 19 de setembro a data do evento, anteriormente previsto para ocorrer em maio. A direção do Centro de Ensino Técnico (Centec), que promove anualmente a corrida, está atenta aos dados sobre a evolução da pandemia e considera de suma importância a

manutenção das medidas para evitar o contágio, especialmente o distanciamento social.

“Sabemos o quanto é difícil a preparação para uma Meia Maratona, que muitos treinos já haviam iniciados e muitos quilômetros foram percorridos. Contudo, nosso foco é a saúde, a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no evento”, afirma trecho do comunicado oficial do Centec sobre o adiamento da corrida.

Confiança

Com a vacinação em curso e demais medidas sanitárias adotadas pelas autoridades de saúde, a coordenação da Meia Maratona Sustentável do Amazonas está confiante na diminuição gradativa da pandemia até setembro, e informa que as inscrições para o evento continuam. “Até o momento, temos 1.450 inscritos, sendo que o limite para o evento é de 2 mil participantes, então ainda temos alguns lotes disponíveis”, comenta a coordenadora de marketing do Centec, Driele Cazumba.

Ela acrescente que as inscrições já realizadas serão automaticamente transferidas para a nova data, sem qualquer custo adicional, e a quem deseja participar informa que as inscrições seguem, exclusivamente, por meio do site www.ticketagora.com.br. Os preços variam de R$85 a R$160, dependendo da disponibilidade de lotes e da modalidade escolhida.

Criada em alusão ao Dia do Meio Ambiente, a Meia Maratona Sustentável do Amazonas tem como objetivo central o fortalecimento do compromisso da instituição organizadora com o desenvolvimento econômico, social e ambiental de Manaus, onde o Centec já atua há mais de uma década.

Percursos

Podem participar da corrida atletas de ambos os sexos, profissionais e amadores, inclusive acima de 60 anos, além de cadeirantes e portadores de deficiência visual. A prova tem percursos de 6, 10 e 21 quilômetro, com largada às 5h30 da ponte Jornalista Phelippe Daou, mesmo local que sediou as edições anteriores.

A entrega dos kits de corrida será realizada nos dias 16 e 17 de setembro, em horário e local ainda a serem definidos.