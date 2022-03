Marujada de Guerra realiza ensaio neste domingo em Manaus

Manaus/AM- O domingo pós-Carnaboi (27) terá o rufar de tambores da Marujada de Guerra. O terceiro ensaio do melhor ritmo do Festival na temporada acontecerá no Atlético Rio Negro Clube, Centro da capital.

Entre as novidades, o início da passagem técnica do repertório de arena do Boi Caprichoso para o 55º Festival Folclórico de Parintins, sob as vozes de Paulinho Viana e Márcio do Boi. Arlindo Neto cantará, pela primeira vez, no ensaio da Marujada de Guerra – que também contará com Ryan Nogueira e Nilson Matos, além das participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Troup Caprichoso.

O ensaio da Marujada de Guerra tem início às 19 horas e a entrada custa R$ 10, na portaria do evento. Mesas podem ser adquiridas a R$ 80 pelo fone (92) 99112-1094.

Carnaboi 2022 – Antes de rufar tambores em mais um ensaio na temporada, a Marujada de Guerra será atração do Carnaboi, que acontece neste fim de semana (sexta-feira e sábado) no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo. Junto ao Levantador de Toadas do Boi Caprichoso, Patrick Araújo, o melhor ritmo do Festival fará seu show nesta sexta (25) às 23 horas.

Com entrada gratuita, o Carnaboi exige a apresentação da carteira de vacinação atualizada contra a Covid-19 e documento com foto para ter acesso ao evento. O público conta com duas entradas – uma localizada na rua Jornalista Flaviano Limongi (entre o Sambódromo e a Arena da Amazônia Vivaldo Lima) e outra disponível pela avenida Loris Cordovil.