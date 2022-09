Marcelo Falcão se apresenta nesta sexta em Manaus

Os ingressos podem ser comprados no site ingressomix.com e os valores do primeiro lote são: R$ 88 para Front Stage Premium meia, R$ 110 para Lounge meia e R$ 220 Camarote meia.

Manaus/AM - O cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda "O Rappa" estará em Manaus nesta sexta (16) com o show "Vibe Roots" no Studio 5 às 20h. Marcelo lançou o álbum solo Viver (Mais Leve que o Ar) em 2019, e fará um show repleto de sucessos.

