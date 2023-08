‘Mania de Ler’ apresenta lendas amazônicas para crianças no Largo de São Sebastião

A coordenadora do projeto, Oiana Couto, destacou a importância da iniciativa não só para o incentivo à leitura para as crianças, como também para prestigiar os escritores locais. “É uma ótima oportunidade para reunir a família e realizar um momento de troca de saberes e de muito aprendizado. A leitura é o que faz com que as crianças se tornem adultos capazes”, concluiu.

Adriana, que é autora de quatro obras literárias, apresentará o livro “Fábulas e Apólogos da Amazônia”, publicado por meio do edital Prêmio Feliciano Lana. A escritora e professora amazonense já foi contemplada com diversos prêmios literários nacionais e internacionais.

Manaus/AM - O Largo de São Sebastião receberá neste domingo (20), das 17h às 19h30, mais uma edição do Programa Mania de Ler. Na ocasião, o projeto convidou a escritora Adriana Barbosa para contar histórias das lendas amazônicas para as crianças.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.