Manaus terá 14 eventos públicos neste final de semana; confira

A Prefeitura de Manaus apoia, neste final de semana, de 2 a 4 de junho, 14 eventos de difusão e fortalecimento cultural, distribuídos em toda a cidade.

Dentre os programados, os de maior expressão são: esquenta da Marcha Para Jesus, nesta sexta-feira (2) a partir das 18h, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste; e o esquenta da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ que acontecerá no domingo (4), a partir das 16h, na confluência entre a rua José Clemente e avenida Eduardo Ribeiro, no Centro.

Programação



2/6 a 4/6 às 19h - Ação Cultural do bairro Cidade de Deus, na rua Nacional, 575.



2/6 às 17h - 5º Arraiá da The Mov Company 2023, na rua J, praça de alimentação do bairro Armando Mendes.



2/6 a 4/6 às 18h - 54º Aniversário do bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste.

3, 4 e 12/6 - Arraial do Guerreiros do Sertão, no campo social do Zé, rua Florestal, 53, Lírio do Vale I.



3/6 às 19h - Ciranda Sensação, na quadra Huascar Angelin, na avenida Silves, Raiz.



3/6 às 17h - Culto de Rua, na Manduri, próximo a escola Francisca Pargentina, Zumbi.

3/6, das 14h às 23h - Aliança Fest 2023, na avenida Maués, 1.330, Cachoeirinha.



3/6 às 17h - Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua Irineia, entre a vila Militar e a praça do Cirmman.



3/6 às 17h - Festa Junina São José II, na comunidade São José II, estada do Janauari, quilômetro 5, Iranduba.



3/6 às 13h - 3º Arraial dos Amigos do Gera da Dança Nordestina, na rua Engenheiro Vilar Fiusa da Câmara, São José I.



3/6 às 17h30 - Festa do Divino Espírito Santo, na rua Beira Alta, Campo do Vermelhão, Mauazinho.



3/6 às 18h - Aniversário de 131 anos do bairro Cachoeirinha, na avenida Maués, entre as ruas Tefé e Parintins.



4/6 às 16h - Esquenta da XXIII Parada do Orgulho LGBTQIAP+, na rua José Clemente, Centro.



4/6 às 17h - Churrasco de Santo Antônio, na rua Amazonas, 4, Nossa Senhora das Graças.