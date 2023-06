Especial Queen agita Manaus neste sábado

Manaus/AM - Neste sábado (3) os fãs do Queen, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, tem encontro marcado no Porão do Alemão com um especial de tirar o fôlego comandado pela banda Rockaholics com os grandes clássicos da banda britânica como "Bohemian Rhapsody", "Spread Your Wings" e "Somebody to Love".

A festa também conta com shows de Rafael Brito e Shadro animando a noite e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento.

