Manaus recebe Festival de Circo com entrada gratuita

Manaus/AM - O Festival de Circo do Amazonas acontece de 2 a 7 de outubro com apresentações e oficinas em Manaus. A programação conta com palestra do ator e produtor cultural Marcos Frota. As inscrições estão abertas e são gratuitas. Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa Marcos Apolo Muniz, o evento era uma demanda na cidade.

Programação

O evento começa com um workshop com o ator Marcos Frota e acontece no sábado, das 10h às 12h, no Circus Marcos Frota, localizado na avenida Belmiro Vianez, s/n, bairro Alvorada. Conforme o ator, a palestra vai discutir a atividade circense e a carreira do artista de circo no setor cultural.

“Estarei presente para destacar a importância do circo na retomada de atividades presenciais na área da cultura, mas, principalmente, sobre o protagonismo que o circo tem neste momento da vida cultural em todo o nosso país”, disse Frota.

Apresentações

No fim de semana em que o evento inicia serão realizadas apresentações no Largo São Sebastião, com o espetáculo de rua do projeto “Roda na Praça”, no sábado (2), e com o espetáculo Ensaio Geral”, de Klindson Cruz, no domingo (3) ambos às 17h30. Também devem ocorrer apresentações nos bairros Praça 14, no Centro Cultural Barravento, e o Amazon Master Circus, localizado no Aleixo, e o Ramito Circo, no estacionamento do shopping Via Norte. O encerramento do festival acontece no Teatro Amazonas.

Para participar o público deve apresentar a carteira de vacinação com duas doses, ou dentro do intervalo para aplicação da segunda dose. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através da internet, confira a programação:

2 de outubro (sábado), às 17h30

O quê: Espetáculo de rua com o projeto “Roda na Praça”

Local: Largo de São Sebastião, Centro

3 de outubro (domingo), às 17h30

O quê: Espetáculo “Ensaio Geral”, com Klindson Cruz

Local: Largo de São Sebastião, Centro

4 de outubro (segunda-feira), das 9h às 11h

O quê: Show de artistas de circo

Local: Amazon Master Circus, avenida André Araújo, 2.800, Aleixo

5 de outubro (terça-feira), das 9h às 11h

O quê: Show da Associação dos Artistas Circenses

Local: Ramito Circo, no estacionamento do Shopping Via Norte, avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras

6 de outubro (quarta-feira), das 9h às 11h

O quê: Show da Associação dos Artistas Circenses

Local: Ramito Circo

7 de outubro (quinta-feira)

Das 9h às 11h

O quê: Show da Associação dos Artistas Circenses

Local: Ramito Circo

20h

O quê: Encerramento com o grupo Cacompanhia

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

Necessário agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Oficinas

2 de outubro (sábado)

Das 10h ao meio-dia

O quê: Palestra com o ator Marcos Frota

Local: Circus Marcos Frota, avenida Belmiro Vianez, s/nº, Alvorada

Link para inscrição: https://forms.gle/r4iGodDHdD1Jov9b6

Das 14h às 17h

O quê: Oficina de Monociclo, com Teffy Rojas

Local: Centro Cultural Barravento - avenida Jonathas Pedrosa, nº 1166, Praça 14 de Janeiro

Link para inscrição: https://forms.gle/7yvXKWbcB6HXWHPN8

3 de outubro (domingo), das 14h às 17h

O quê: Oficina de Malabares, com Denys Cauper

Local: Centro Cultural Barravento

Link para inscrição: https://forms.gle/cVqQppsYLmMTZrKL9

4 de outubro (segunda-feira), das 14h às 17h

O quê: Oficina de Tecido, com José Arenas

Local: Centro Cultural Barravento

Link: https://forms.gle/CxhGy83m7CmMSZ2aA

5 de outubro (terça-feira), das 14h às 17h

O quê: Oficina de Lira, com Francine Marie

Local: Centro Cultural Barravento

Link: https://forms.gle/wJAuttUF2S6wEhrG8

6 de outubro (quarta-feira), das 14h às 17h

O quê: Oficina de Handstand, com Jean Winder

Local: Centro Cultural Barravento

Link: https://forms.gle/qPSuTRMyPUbZxp7h8