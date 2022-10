Manaus Expo Beleza terá três dias de capacitação, palestras e exposições

Manaus/AM - Empresários e consumidores do setor de beleza terão acesso a alternativas, conteúdos e soluções inovadoras no segmento durante a Manaus Expo Beleza – Feira da Beleza Amazônica, que ocorrerá entre os dias 6 e 8 de outubro, Salão de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery. Serão 100 expositores, 13 congressos, palestras, oficinas e shows na programação. As inscrições podem ser feitas pelo endereço lojasebraeam.com.br.

Realizado pelo Sebrae Amazonas, o evento tem o objetivo de prover apoio ao pequeno empresário do segmento de beleza e canalizar a divulgação e a venda de seus produtos e serviços.

Com foco nessas empresas locais, a iniciativa terá 100 expositores, estética, e moda, além do segmento gourmet. Serão 12 congressos de beleza, estética e moda e um congresso gourmet de culinária amazônica. O auditório principal receberá palestras, oficinas e shows e o palco Sebrae 360 terá atrações como campeonatos, desfiles e divulgação dos parceiros. Já o palco gourmet terá palestras show de culinária.

É esperado durante os três dias de evento um público de 3 mil visitantes, entre Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (Mês), Empresas de Pequeno Porte (EPPs), pessoas físicas do segmento de beleza e público em geral. A programação completa do evento está disponível no site manausexpobeleza.com.br. Mais informações também podem ser obtidas através do número 0800-570-0800, que também atende via WhatsApp.