Manaus divulga programação do fim de semana na Casa de Praia Zezinho Corrêa

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga, nesta sexta-feira (21), a programação dos shows que ocorrerão durante este fim de semana, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste. O roteiro conta também com uma competição de luta no anfiteatro.

Na programação inicial deste fim de semana, na sexta-feira, 21, acontecerá o campeonato de MMA (Mixed Martial Arts, traduzido para o português, Artes Marciais Mistas) “Mr. Cage 47 Championship”, às 19h, no anfiteatro da Ponta Negra. O espaço dispõe de um palco e ampla capacidade receptiva de pessoas nas arquibancadas.

Durante o sábado, 22, além da bela vista do pôr do sol e das águas do rio Negro para se banhar, ao final da tarde, terá o show com entrada franca, da banda musical The Stone Ramos e a performance da cantora de ritmos latinos, Taty Corazón, a partir das 18h, no palco Murilo Rayol.

Com entrada gratuita, no domingo, 23, a partir das 18h, o palco recebe os artistas Márcia Novo e, em seguida, Kelton Piloto, para continuar a programação de shows do fim de semana no espaço.