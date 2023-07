Abertura do Amazonas Green Jazz Festival acontece nesta sexta-feira

Manaus/AM - A edição de 2023 do Amazonas Green Jazz Festival começa nesta sexta-feira (21), às 20h, no palco do centenário Teatro Amazonas. A noite especial terá o espetáculo inédito “Amazônia Verde Para Sempre” e show do grupo nova-iorquino Camille Thurman with The Darrell Green Quartet, uma das estrelas internacionais do evento.

No espetáculo de abertura do festival acontecerá algo inédito. Será a união dos 63 membros do Coral do Amazonas com os 22 artistas da Amazonas Band e os dois regentes, Otávio Simões e Rui Carvalho, respectivamente. Com essa união serão apresentadas as músicas de autoria do compositor e trompetista norte-americano, mundialmente premiado, Ed Sarath.

A banda e o coral, juntos com os regentes, vão estrear as obras de Ed Sarath elaboradas com base nos poemas “Constatação” e “Uma Vida”, do literário amazonense Anibal Beça. Além disso, também serão apresentadas as composições “Crystal Palace” e “Shirodara”, já gravadas pela London Jazz Orquestra.

Além disso, o grupo anfitrião do festival de jazz, a Amazonas Band, e o Coral do Amazonas farão a estreia mundial da suíte “Amazônia Verde Para Sempre”, também de autoria de Ed Sarath, dedicada ao Amazonas e ao Amazonas Green Jazz Festival.

Em seguida, às 21h30, é a vez do grupo nova-iorquino Camille Thurman with The Darrell Green Quartet agitar o público. Considerada uma das principais vozes femininas em ascendência internacional, Camille Thurman coleciona os prêmios “Outstanding Jazz Album” e o “Jazz Song with Vocals”, ambos de 2019. Quem estiver presente vai conferir o que há de melhor no cenário da Big Apple. Ela une a sua voz potente com saxofone e outros instrumentos musicais característicos do jazz.

O diretor artístico do Amazonas Green Jazz Festival, o maestro português Rui Carvalho, destaca que a noite será única para os amantes da boa música.

“Não se trata apenas de uma estreia de espetáculo, pois a nossa missão inclui o despertar crítico e cultural para quem está nos escutando. Será um espetáculo de abertura riquíssimo, cheio de surpresas e momentos inesquecíveis para o público”, comenta.

O Teatro Amazonas está localizado no Largo São Sebastião, bairro Centro, zona sul de Manaus. Os ingressos têm valores a partir de R$ 10, com venda presencial na bilheteria do Teatro Amazonas e no site da Shop Ingressos: shopingressos.com.br/.

Exposição

Nesta sexta-feira, o Amazonas Green Jazz Festival também promoverá uma exposição imersiva na área de desembarque do Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes, com o objetivo de fazer os turistas que estão chegando na cidade entrarem no clima do evento, que é considerado o maior do gênero na América Latina.



No local, haverá uma exposição de realidade aumentada, onde o visitante baixa um aplicativo pelo celular, aponta a câmera do aparelho para as imagens e consegue conferir vídeos sobre os atrativos do festival. Tem a Casa do Jazz que possui exposições sobre o tema, o Jazz no Flutuante com shows gratuitos às margens do rio Negro, o BuritiJazz com pocket shows e a programação de shows com mais de 20 artistas nacionais e internacionais de jazz.

Além disso, terá um espaço instagramável que simula um teclado entre nuvens para que as pessoas possam fazer fotos especiais. A entrada é gratuita para participar da exposição, que ficará no aeroporto até o dia 30 de julho.