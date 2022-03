Malícia Pool Party especial de Carnaval acontece em Manaus neste domingo

Manaus/AM - Nos últimos gritos de Carnaval, no próximo dia 13 de março, acontece a edição momesca da ‘Malícia Pool Party‘. A festa será realizada na piscina do Atlético Rio Negro Clube, situado na Avenida Epaminondas, 570, Centro de Manaus, a partir das 15h.

Nesta edição, o glitter, a pluma e os paetês darão o brilho para que os DJs Ewerton S., Kekell, Thiago Moncayo e Mat Loureiro deem o tom da festa, os hits mixados e mais ouvidos fazem parte desse grande fervo.

Os ingressos custam R$ 30 (2° lote) e podem ser adquiridos no site sympla.com/maliciapoolparty. Para aqueles que desejam embalar a noite, o passaporte adquirido dá acesso exclusivo para o AFTER OFICIAL que vai acontecer na Augusta Haus logo após o encerramento do evento.



Segundo o produtor do evento, Júnior Souza, a festa será a fantasia para que as pessoas possam se divertir e também encerrar as festividades momesca. “Vivemos numa época em que estamos buscando entretenimento. Mas isso não deixa de lado as normas, porque ainda estamos em pandemia. Mas vamos nos divertir e encerrar nosso Carnaval com alegria”, diz o empresário.

O acesso ao evento só será permitido com a apresentação do cartão de vacina ou certificado emitido pelas autoridades sanitárias e que os mesmos estejam vacinados a partir da segunda dose e é obrigatório uso de máscaras protetoras.