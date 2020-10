Lucilene Castro estrela ‘Domingo Autoral’ no Teatro da Instalação

Manaus/AM - Lucilene Castro vai agitar o Domingo Autoral desta semana no Teatro da Instalação. O show começa às 19h, e a cantora divide o palco com Aline Fagan.

A apresentação tem acesso gratuito, no espaço localizado na rua Frei José dos Inocentes, Centro, com agendamento por meio do Portal da Cultura . O número de vagas é limitado para 70 pessoas, conforme os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19.

O show vai ser transmitido pela TV Encontro das Águas, no canal 2.1, da TV aberta, e pelo Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

Show – Para uma hora de apresentação, Lucilene Castro vem acompanhada dos músicos Célio Vulcão nos teclados, Ênio Prieto no sax e flauta e Airton Silva na bateria.

“Vou apresentar parte do repertório do show em comemoração aos meus 25 anos de carreira, com compositores amazônicos como Chico da Silva, Nícolas Jr, Júnior Rodrigues e Papaco do Samba”, adianta a artista. “Aline Fagan, cantora de muito talento, canta muito bem jazz, vai mostrar a música regional nesse estilo. Vamos cantar juntas, mas é surpresa, quem for assistir, vai ficar encantado porque ela é maravilhosa”.

Protocolos – O Teatro da Instalação adotou todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

A saída do público após os eventos é realizada de forma imediata e não é permitida a permanência do público nos corredores do espaço.