Filarmônica apresenta concerto gratuito no Teatro Amazonas

Manaus/AM - As obras do compositor brasileiro Henrique Oswald (1852-1931) e do francês Maurice Ravel (1875-1937) serão destaque no concerto da Amazonas Filarmônica, nesta quinta-feira (15), às 20h, no Teatro Amazonas. O evento gratuito tem agendamento de vagas pelo Portal da Cultura.

O Teatro Amazonas funciona com 50% da capacidade e o espaço adotou protocolos de segurança e saúde em prevenção à Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

Assim como nos concertos anteriores, a Amazonas Filarmônica continua a usar um formato de música de câmara, sem maestro, com poucos músicos ao palco para evitar aglomeração. A primeira obra apresentada será “Quarteto com piano n.2 em sol maior”, do compositor e diplomata brasileiro Henrique Oswald, interpretada por Giovanny Conte (violino), Rossini Rocha (viola), Anna Samokish (violoncelo) e um convidado do Coral do Amazonas, o pianista Renan Branco.

Em seguida, a violoncelista russa Anna Samokish (radicada no Amazonas desde 2014) é acompanhada pela harpista Noemi Mello para interpretaram três duetos: “Elegia” (também de Henrique Oswald), “O Cisne” (de Camille Saint-Saëns) e o envolvente “Canto do Cisne Negro” (de Heitor Villa-Lobos).

O evento encerra com um septeto escrito pelo compositor francês Maurice Ravel. A composição surgiu quando a fábrica Érard, para concorrer com um fabricante de harpas chamado Pleyel, encomendou a Ravel uma peça que fizesse uso efusivo da harpa. O gênio francês escreveu, então, sua "Introdução" e "Allegro" para um grupo de sete músicos: harpa, flauta, clarinete, dois violinos, viola e violoncelo - no formato de um “concerto em miniatura”.

Para a obra de Ravel, os intérpretes serão Diana Todorova (harpa), Tatiana Gerassimova (flauta), Vadim Ivanov (clarinete), Irina Glibka e Svetlana Kozlova (violinos), Rani Mello (viola) e Adriana Velikova (violoncelo).