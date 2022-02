Lorenzo Fortes faz suspense sobre relacionamento e lança single 'É porque tem mais'

Manaus/AM - O cantor Lorenzo Fortes movimentou as redes sociais recentemente ao fazer posts insinuando um possível relacionamento. O suspense de não mostrar o rosto da ‘suposta escolhida’, na verdade, é uma estratégia de pré-lançamento do novo single 'É porque tem mais', do cantor. A música já está disponível em todas as plataformas digitais.

Essa música traz uma tendência entre casais e internet: a de ter um relacionamento na vida real e não adicionar o parceiro nas redes sociais. Na composição, Lorenzo Fortes dá a deixa que esse relacionamento pode ser furada, pois onde não há reciprocidade, é porque tem mais e o parceiro(a) ainda não percebeu.

“A música em si, brinca um pouco com essa realidade. Recebo muitas mensagens de pessoas que se identificam com a letra de ambos os lados”, conta Lorenzo. Segundo ele, a música não foi ele quem compôs, mas, assim que ouviu, já soube que gravaria. “Compositores de todo o Brasil me mandam músicas para gravar. E, desde a primeira vez que ouvi, já me arrepiei. A gente que é cantor sente as coisas, sabe quando vai pegar”, dispara o artista.

Ouça o novo single no Spotify https://bityli.com/KsmfZ e no YouTube https://bityli.com/QZVbK. Lorenzo Fortes está em todas as redes sociais com o @lorenzofortes e no Facebook com @lorenzofortesoficial. Mais informações (92) 99206-6142 / 98428-6776 ou pelo site www.lorenzofortes.com.