Liceu abre matrículas para Curso Livre de Regência gratuito; veja datas

Manaus/AM - O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro oferecerá de forma gratuita o Curso Livre de Regência, que se iniciará no mês de agosto, com duração de um semestre. As aulas serão teóricas e práticas, ministradas pelo instrutor Hilo Carriel, que possui especialização internacional na área. A iniciativa visa capacitar musicistas a atuarem na direção de grupos vocais e instrumentais.

Os candidatos devem previamente saber ler partituras, além da idade mínima de 18 anos e disponibilidade de horário durante a semana. Além disso, obter um resultado positivo no teste de aptidão, que consiste na realização de exercícios de percepção e leitura musical.

O teste será realizado na própria escola, que está localizada nas dependências do Sambódromo, na quarta-feira (12) às 18h, no Bloco E (Sala de Corais). Os candidatos deverão comparecer ao local de realização com 30 minutos de antecedência portando o documento oficial de identidade.

Passada a fase de testes, as matrículas para o curso acontecerão presencialmente na quinta e sexta-feira (13 e 14), das 8h às 17h, na secretaria escolar do Liceu, no Bloco F do Sambódromo.

Sobre o conteúdo do curso, as aulas teóricas incluem treinamento do ouvido, técnica gestual, abordagens de repertório e preparação de ensaios e performances, enquanto as práticas acontecem em um laboratório que inclui o acompanhamento de ensaios dos grupos vocais e instrumentais do Liceu, além de organização e regência de apresentações públicas.

“O Liceu tem aberto bastante seu leque de oferta de cursos. E aqui em Manaus nós temos muitas pessoas que trabalham em igrejas, fazem parte de algum grupo musical, ou outros tipos de demandas que necessitam compreender o processo de regência”, explicou o maestro Davi Nunes, diretor do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, sobre a iniciativa do curso.

