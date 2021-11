Junior Rodrigues realiza show beneficente em prol de Lar Batista Janell Doyle

Manaus/AM - Nesta quarta-feira, dia 3 de novembro, a partir das 19h, será realizada a sexta edição do projeto "Samba Sempre" com uma roda de samba do cantor Junior Rodrigues e convidados, no restaurante Costelão do Edinho, antigo Rei do Carneiro, localizado no conjunto Santos Dumont.

O evento é beneficente com o couvert artístico para arrecadar pacotes ou latas de leite em pó para o Lar Batista Janell Doyle, que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

O cantor e compositor, Junior Rodrigues, possui mais de 30 anos de carreira e é um dos principais artistas do Amazonas, apresentando um repertório com vários sucessos nacionais e ainda músicas autorais.

Além de Junior Rodrigues, quem também estará no local é o caricaturista J Mendonça, que tem uma exposição de suas obras no espaço. Ele fará caricaturas para os amigos do samba durante o evento.