Inscrições para criação da identidade visual do Teatro Amazonas encerram

Manaus/AM - O prazo de inscrições on-line para a criação da identidade visual de 125 anos do Teatro Amazonas se encerra nesta quarta-feira (09). As propostas podem ser apresentadas no site agenciacultural.org.br.



O concurso, lançado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), faz parte da programação de aniversário do patrimônio histórico, celebrado em 31 de dezembro. A identidade visual contemplada vai receber o prêmio de R$ 5 mil.



Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 23 de junho. Ele explica que a marca escolhida vai ser uma ferramenta para as comemorações dos 125 anos de atividade e um item de souvenir do aniversário do Teatro Amazonas.



“Ao longo deste ano, uma série de atividades sobre o equipamento cultural vai ser executada, para reforçar o sentimento de pertencimento dos amazonenses em relação ao espaço, além de ampliar a participação da sociedade civil”, destaca o titular da pasta.



A proposta é voltada para pessoas naturais do Amazonas, e cada proponente deve apresentar apenas uma identidade visual. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos, artistas locais, profissionais e/ou estudantes de artes, designer e publicidade.



Apresentação – A identidade visual deve ser encaminhada em formato PDF, com itens como capa (proposta de identidade visual comemorativa dos 125 do Teatro Amazonas e nome do proponente); objetivo (o que o proponente busca com esta apresentação); referências (quais outros projetos o proponente usou para se inspirar); painel semântico (moodboard com elementos visuais nortearam o desenvolvimento da proposta); paleta de cores (quais as cores escolhidas para a identidade visual e seus motivos e significados, mostrando as versões RGB, com código hexadecimal, e CMYK); formas (quais as formas escolhidas para a identidade visual e seus motivos e significados); fonte (qual fonte foi utilizada no projeto e por quê); assinaturas (vertical, horizontal e outras, se houver); versões de cores (colorida, monocromática com escala de cinza, negativa e positiva, para todas as assinaturas apresentadas anteriormente); textura/pattern/padrão, aplicações (mockups de como a identidade visual desenvolvida pode ser aplicada nas redes sociais, banner, papel timbrado e souvenir). O tamanho da apresentação não pode ultrapassar 15MB.



Cronograma – As propostas vão ser aceitas até a quarta-feira (09). A primeira fase, de análise documental, está prevista para o período de 10 a 14 de junho, enquanto a segunda etapa, de análise das propostas da identidade visual, deve acontecer entre os dias 15 e 17 de junho.



O prazo para apresentação de recursos está previsto para o período de 18 a 21 de junho, e o resultado final para 23 de junho. O manual de identidade visual deve ser apresentado pelo proponente em até 30 dias após a divulgação do resultado final.