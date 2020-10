Independência ou Norte tem edição comemorativa aos 351 anos de Manaus

Manaus/AM - Uma edição especial do Programa Independência ou Norte vai ganhar as telinhas da TV, computador e celular neste sábado (24/10). Desta vez, a edição vai comemorar nada mais, nada menos, que os 351 anos da capital amazonense, símbolo da diversidade, da pluralidade cultural e da culinária, itens que só a metrópole da Amazônia possui. O programa será exibido no canal 44, emissora Amazon Sat e YouTube, às 18 horas.

Criado pela Pedra de Fogo Produções, que busca desmistificar inúmeros estereótipos direcionados aos amazônidas, “Independência ou Norte” é uma iniciativa que tem o compromisso social de fomentar a arte e cultura, além de colaborar na construção da carreira de uma nova geração de artistas e produtores na Amazônia.

Neste episódio comemorativo, nada melhor que desvendar a história dessa cidade calorosa, é o que explica Deusa Isis, idealizadora do projeto. “A gente buscou produzir uma edição massa, divertida, trazendo histórias e olhares diferentes sobre a nossa cidade, que geralmente não conhecemos", afirma.

Para isto, o programa transmitirá para os mais de 35 milhões de amazônidas, vivendo dentro e fora do Brasil, uma série de atrações, tais como entrevistas com João Paulo Barreto, indígena do povo Tukano, administrador do Bahserikowi Centro de Medicina Indígena, Gabriel de Andrade, comunicador social, que tem a tese de mestrado sobre a história da Praça da Saudade. Além disso, a rapper Halaise Asaf e a Dj Naty Veiga comandam o bloco musical.

Um destes destaques é o artista Francisco Ricardo, vencedor na categoria Direção de Arte, no Festival de Cinema de Gramado, com o filme “O barco e o rio”. “Para mim foi uma surpresa, à princípio eu não acreditava que tinha chance de ganhar, porém, após ser premiado eu percebo o quanto é importante este reconhecimento, pra mim é muito gratificante ter este prestígio após cinco anos no mercado do cinema. Vale muito saber que o meu trabalho representa a melhor direção de arte do Brasil, ainda mais como um profissional preto em meio a um ramo extremamente embranquecido”, destaca Ricardo.

Para ele a edição especial do programa “Independência ou Norte”, produzido por personalidades pretas é um marco para a cultura do Amazonas.

“É muito bom participar de um programa feito e apresentado por gente preta, percebo o esforço de toda a equipe em fazer o projeto acontecer e acho extremamente válido uma edição especial de aniversário de Manaus, pois mostra uma outra perspectiva artística e histórica”, conta.

Já a rapper e slammer, Halaise Asaf, que recentemente lançou seu EP “Na mira da ideia”, também é uma das convidadas desta edição. “Foi uma experiência muito bacana, é a primeira vez que vou a uma emissora de TV para falar do meu trabalho e das minhas ideias, ou seja, este momento é um marco, é histórico poder explanar sobre rap e poesia. Além disso, o fato de ter uma equipe com pessoas negras faz toda a diferença, pois estes entendem nosso cotidiano e nos abordam de uma maneira diferenciada”, afirma.

No hip hop há dois anos, a artista potencializa uma gama de figuras importantes do segmento no Amazonas. “O meu trabalho é de extrema importância, pois o meu objetivo é alcançar, ainda, lugares onde a arte não chega de forma completa. Chegar à periferia através do slam é uma forma de dar um real acesso à educação, cultura, à poesia, a esta população que vive à margem, o foco é mostrar que eles são poetas, que são artistas, que são capazes de alcançar muitos espaços que antes não eram cogitados”, completa.

Pedra de Fogo - Com o formato inspirado em alguns programas dos anos 90 e 2000 da MTV, o programa 'Música do Norte' é uma das ações de lançamento da produtora Pedra de Fogo, na qual Deusa Ísis está à frente, junto ao artista Eber Pirangy. A proposta da produtora é agenciar imagem, carreira e agenda dos artistas locais, além de oferecer serviços de comunicação e produção de conteúdo audiovisual.