Grupo Cacildes, 40 graus e NTDS comandam ‘Pagode do Decreto’ neste domingo

Manaus/AM - O Pagode do Decreto retornou no último fim de semana com casa cheia e para este domingo, 25, a produção preparou mais uma edição especial com direito a transmissão da partida de futebol entre Santos e Flamengo, pagode, churrasco e cerveja gelada. A festa será realizada a partir das 17h, no Espaço Via Torres, localizado na Rua Visconde Porto Seguro, Parque das Laranjeiras, ao lado do Posto BR.

Entre as atrações convidadas para comando a festa estão o grupo de pagode 40 Graus de Amor com participação especial de Yurizinho; Grupo Calcides com participação de Jean Carlos; e NTDS com especial de Dubarranco. Nos intervalos Dj Bié é quem agita o evento. O local tem estacionamento interno com 500 vagas gratuitas.

A produção disponibilizou uma lista vip que garante entrada gratuita no evento até às 19h, para participar desta lista basta preencher o nome no site decretomanaus.com.br/listavip, lembrando que a lista é limitada. Após às 19h, quem tiver com nome na lista paga o valor de R$ 15, já aqueles que não constarem na lista vip irão ter que pagar R$30.

Os ingressos também podem ser comprados antecipadamente pelo site da shopingressos.com.br.