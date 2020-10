Filarmônica apresenta Quartetos de Mozart no Teatro Amazonas

Manaus/Am - A Amazonas Filarmônica volta ao palco do Teatro Amazonas para apresentar o concerto “Mozart - Quartetos” nesta quinta-feira (22/10), às 20h. O evento é gratuito.

O Teatro Amazonas funciona com 50% da capacidade e adotou todos os protocolos de segurança e saúde em prevenção à Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos e aferição de temperatura na entrada do espaço. O uso de máscara é obrigatório.

Serão apresentadas as obras “Divertimento em ré maior” e “Quarteto com piano n.1 em sol menor”, do compositor alemão Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Na primeira obra, sobem ao palco os músicos Denitsa Marinova (violino I), Onel Rodriguez (violino II), Vladimir Rusev (viola) e Anton Minenkov (violoncelo). Já na segunda obra assumem Irina Kazak (piano), Bárbara Soares (violino), Rani Mello (viola) e Eliziel Lourenço (violoncelo).

A pianista Irina Kazak destaca que o público poderá ouvir um diálogo entre os instrumentos e também perceber cada músico como um solista. "Neste formato com poucos músicos, fica mais nítido para o público ouvir os instrumentos, e esse diálogo entre eles parece uma brincadeira feita por Mozart", diz. "Um detalhe curioso é que Mozart compôs apenas dois quartetos para piano. Este que vamos apresentar tem três movimentos, cada um com uma sensação diferente. O primeiro é mais dramático, o segundo é lírico, de contemplação e beleza, e o terceiro é mais dançante e alegre", comenta.

A orquestra continua a se apresentar em um formato de câmara, com poucos músicos ao palco para evitar aglomeração.

Funcionamento– O funcionamento do Teatro Amazonas para visitas turísticas permanece de terça a sábado, das 9h às 15h. O espaço permite grupos de visitas com até 20 pessoas, para evitar aglomerações.

O agendamento para as visitas já está disponível pelo link bit.ly/agendaespacos.