Festival terá espetáculos, rock e música erudita no Teatro Amazonas

Manaus/AM - O Teatro Amazonas será o palco de apresentações especiais de segunda-feira (10) até sábado (15). Os espetáculos incluem peças teatrais, concerto de música erudita, shows de rock e pop com as bandas Roxie e Critical Age.

Como parte da programação do 16º Festival de Teatro da Amazônia (FTA), na segunda-feira (10), às 15h, o público confere o espetáculo “Lá Vem o Teatro”, que conta com recursos criativos e atividades sensoriais específicas para a integração com o público infantil. Ainda na segunda, às 20h, o festival recebe a peça “Ikuâni”, do Acre. No palco, os atores encenam a movimentação cotidiana da mulher Huni kuin. A classificação indicativa é de 14 anos.

A programação de encerramento do festival é destaque na quarta-feira (12), incluindo montagens como “O Jardim Enfeitiçado”, da companhia amazonense Metamorfose. A peça, recomendada para o público de todas as idades, conta a história de um reino muito distante, onde vive feliz a bela princesa Sarah, à espera do Príncipe Encantado, Henry Caparrubra. O programa completo do FTA está disponível nos canais digitais da Fetam no (https://linktr.ee/FETAM).

Já no decorrer da semana, a música erudita e o rock tomam conta do Teatro Amazonas. Na quinta-feira (13), às 20h, será realizado o concerto “Amazonas Filarmônica convida Hilo Carriel e Victor Amazonas Dias”, com um repertório de Wolfgang Amadeus Mozart. A apresentação tem entrada gratuita e por ordem de chegada.

O espetáculo “Especial Legião Urbana – 21 anos da banda Critical Age” é atração de sexta-feira (14), às 20h, no Teatro Amazonas. A comemoração da banda amazonense terá a participação do cantor David Assayag e do atual vocalista da banda Legião Urbana, André Frateschi.

No sábado (15), a banda Roxie apresenta o show “O Toque que Muda”, às 20h. A apresentação acontece em alusão ao Outubro Rosa, com a participação da banda, formada apenas por mulheres e de repertório rock e pop.