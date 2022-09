Festival de rock anuncia Fresno em novembro em Manaus

Manaus/AM - A banda Fresno é mais uma atração confirmada no primeiro Red Dog Festival, que vai acontecer dia 25 de novembro no Studio 5. Formada em 1999 em Porto Alegre, a Fresno vai desembarcar em Manaus para apresentar a turnê "Vou Ter Que Me Virar" a banda vai apresentar sucessos que vão do emo ao rock progressivo. Além do trio, a banda CPM22 também foi confirmada no festival.

Os ingressos custam R$ 81 Pista, R$ 138 Front stage e R$ 161 Área VIP e podem ser comprados no site shopingressos.com.br e nos pontos físicos Red Dog Pub, Lojas Ótica Diniz Manauara Shopping, Amazonas Shopping, Sumaúma Shopping e Grande Circular.